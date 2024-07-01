В Йошкар-Оле открылся сквер железнодорожников

15:21

Новое общественное пространство открылось перед железнодорожным вокзалом города Йошкар-Ола в Республике Марий Эл.

В мероприятии приняли участие первый заместитель мэра города Йошкар-Ола Лев Покровский, заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов, ветераны и работники Горьковской магистрали, жители республики.

Центральным арт-объектом сквера является памятник паровозу серии «Л» 1954 года выпуска, который был отреставрирован и доставлен из Нижнего Новгорода. Установка на постамент велась по специально построенным временным железнодорожным путям.

В честь открытия локомотив издал протяжный гудок и выпустил клубы пара. После символического сигнала представитель старейшей династии железнодорожников Геннадий Михайлов 3 раза ударил в станционный колокол.

Александр Черемнов поздравил всех железнодорожников и горожан с открытием сквера и поблагодарил администрацию города за создание новой общественной территории. «Уверен, что новый сквер железнодорожников станет визитной карточкой столицы Республики Марий Эл», – подчеркнул заместитель начальника Горьковской магистрали.

Кроме того, в рамках благоустройства привокзальной территории проведены работы по перекладке инженерных коммуникаций, устройству наружного освещения, озеленению и установке малых архитектурных форм, созданию и оформлению пешеходных зон.

Напомним, что инициаторами благоустройства привокзальной территории выступили железнодорожники, обратившись к главе Республики Марий Эл в 2022 году. Воплотить идею нового общественного пространства позволило участие города в нацпроекте «Формирование комфортной городской среды». Проект вошел в число лидеров рейтингового голосования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.