В I полугодии 2024 года пассажирам Юго-Восточной магистрали благодаря специальному сервису помогли найти более 1,6 тыс. забытых вещей

В I полугодии текущего года благодаря специальному онлайн-сервису работники Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (обслуживает полигоны Юго-Восточной и Приволжской железных дорог) вернули владельцам 1654 предмета, забытых в поездах дальнего следования.

За 6 месяцев количество забытых в вагонах предметов увеличилось на 15% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года. Чаще всего терялись мобильные телефоны, наушники, документы, предметы одежды.

Напомним: если пассажир оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы»/«Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание утраченной собственности и указать предполагаемое место в вагоне, где она была оставлена. После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям.

Забытые вещи возвращаются их владельцу лично. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.