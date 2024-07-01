Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге с начала года выросли на 9,5%

Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге с начала года выросли на 9,5%

14:50

В I полугодии 2024 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено 9,6 млн пассажиров (+9,5%), из них в дальнем следовании – 2,4 млн (+7,5%), в пригородном сообщении – 7,2 млн (+10,2%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2024 года увеличился на 8,6% к уровню прошлого года и составил 2,6 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 353,3 млн пасс.-км (+11,4%), в дальнем следовании – 2,2 млрд пасс.-км (+8,2%).

В июне было отправлено более 1,9 млн пассажиров, что на 5,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении – 1,4 млн (+7,3%), в дальнем следовании – 509,5 тыс. (+2,3%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в июне 2024 года составил 614 млн пасс.-км, на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 8,8%, составив 68,7 млн пасс.-км, в дальнем следовании – на 0,3%, составив 545,2 млн пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.