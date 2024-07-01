Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Порядка 300 пассажиров перевез «Грушинский экспресс» на Ильменский фестиваль

2024-07-01 14:24
Порядка 300 пассажиров перевез «Грушинский экспресс» на Ильменский фестиваль
С 28 по 30 июня порядка 300 жителей Челябинска и Уфы отправились на 48 Всероссийский Ильменский фестиваль на уникальном историческом составе ЭР2К «Грушинский экспресс». Несмотря на погодные условия, наибольшее количество пассажиров перевезено в первый день – более 100. Фестиваль собрал поклонников жанра авторской песни и активного туризма, артистов нескольких поколений и специальных гостей на территории ГЛК «Солнечная долина» (г. Миасс Челябинской области).

Благодаря совместной работе Южно-Уральской и Куйбышевской железных дорог в эти дни были назначены дополнительные туристические поезда по маршрутам Челябинск – Миасс – Челябинск и Уфа – Миасс – Уфа. АО «Башкортостанская ППК» выступила в качестве официального перевозчика фестиваля авторской песни.

Кроме того, для удобства пассажиров с 27 по 30 июня на втором этаже пригородного железнодорожного вокзала Челябинск была организована продажа билетов на «Грушинский экспресс» сообщением Челябинск – Миасс – Челябинск. Для максимального погружения в атмосферу фестиваля АО «Башкортостанская ППК» оформила кассовую зону в туристическом стиле, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

