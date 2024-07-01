Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в июне текущего года выросли на 4,7%

14:18

По оперативным данным, в июне 2024 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги было отправлено 3,2 млн пассажиров, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 2,4 млн (+5,1%), в дальнем следовании – 0,8 млн (+3,5%). Пассажирооборот в июне 2024 года составил 763 млн пасс.-км, что на 2% меньше показателя июня 2023 года.

За I полугодие (январь-июнь) 2024 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 15,8 млн пассажиров, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, из них в пригородном сообщении – 11,7 млн (+5,6%), в дальнем следовании – 4,1 млн (+7%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2024 года вырос на 3,7% и составил 4,1 млрд пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.