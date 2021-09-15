Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки транспортных средств пассажиров в автомобилевозах выросли на треть летом текущего года

2021-09-15 15:29
Порядка 2 тыс. транспортных средств перевезено специализированными вагонами-автомобилевозами, курсирующими в составе поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД»), за летний период 2021 года, что на 31,7% превышает показатель прошлого года и на 7% больше к аналогичному периоду 2019 года.

Чаще всего летом пассажиры отправлялись в путешествие со своим транспортным средством по маршрутам Москва – Адлер и Санкт-Петербург – Адлер. Стоит отметить, что маршрут Хабаровск – Новый Ургал, открытый с марта текущего года, также пользуется популярностью: около 200 транспортных средств было перевезено по данному маршруту в летний сезон 2021 года.

Всего с января по настоящее время в вагонах-автомобилевозах перевезено более 5 тыс. транспортных средств. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а с момента запуска услуги (2012 год) перевезено более 36,7 тыс. автомобилей и мотоциклов.

