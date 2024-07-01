В июне установлен рекорд по отправке грузов железнодорожным транспортом с территории ОЭЗ «Тольятти»

12:06

В июне 2024 года на территории ОЭЗ «Тольятти» Куйбышевской железной дорогой принято к перевозке более 22,9 тыс. тонн грузов, что является абсолютным рекордом с начала 2024 года.

Рост объемов погрузки на Куйбышевской железной дороге с территории особой экономической зоны обусловлен слаженными действиями всех участников перевозочного процесса. Так, в июне 2024 года сдан в эксплуатацию новый путь необщего пользования, который позволил увеличить объем перевезенных масленичных и зернобобовых культур с ОЭЗ. Всего в период с июня по август 2024 года планируется отправить более 2 тыс. тонн этой продукции не только по территории Российской Федерации, но и за рубеж.

Железнодорожники координируют работу с крупными ресурсодобывающими и промышленными компаниями, а также грузоотправителями для достижения ритмичной погрузки и доставки продукции. С партнерами налажена совместная диспетчеризация и планирование грузовой работы, ведется внедрение цифровых сервисов и новых транспортно-логистических продуктов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.