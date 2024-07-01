Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Мультимодальный маршрут в Плёс по Северной железной дороге с пересадкой на автотранспорт стал доступен туристам

2024-07-01 11:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для популяризации внутреннего туризма Северная пригородная пассажирская компания разработала мультимодальный маршрут в Плёс с пересадкой с железнодорожного транспорта на автобусы. Пассажиры, прибыв на «Орланах» Иваново – Волгореченск на станцию Приволжск Северной железной дороги, пересаживаются на микроавтобусы и отправляются на экскурсию в Плёс.

Расписание «Орланов» синхронизировано со скоростными «Ласточками» из Москвы в Иваново и в обратном направлении. Таким образом, туристы из столицы могут совершить поездку комфортабельным железнодорожным и автотранспортом в один из живописнейших малых городов русской провинции.

«Ласточки» Москва – Иваново и «Орланы» Иваново – Приволжск – Волгореченск курсируют ежедневно.

Трансфер Приволжск – Плёс – Приволжск осуществляется для организованных групп по мере их формирования. Туроператором выступает Северная пригородная пассажирская компания. В туристическую путевку входят автоперевозки и экскурсионное обслуживание. Билеты на железнодорожный транспорт приобретаются пассажирами отдельно.

Подробную информацию обо всех поездах можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

