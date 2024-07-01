Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2024-07-01 11:24
Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в июне выросли на 5,7%
По оперативным данным, в июне 2024 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправилось 111,8 млн пассажиров, что на 5,7% выше показателя прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 99,4 млн (+5,8%), в дальнем следовании – 12,4 млн (+5,5%).

Пассажирооборот в июне 2024 года составил 14,3 млрд пасс.-км, что на 4,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 4,9%, составив 3,2 млрд пасс.-км, в дальнем следовании – на 4,4%, составив 11,1 млрд пасс.-км.

За  I полугодие 2024 года по сети ОАО «РЖД» было отправлено 608,4 млн пассажиров (+6,6% к аналогичному периоду 2023 года), из них в пригородном сообщении – 549,6 млн (+6,8%), в дальнем следовании – 58,8 млн (+8,4%).

Пассажирооборот с начала 2024 года вырос на 8,2% к уровню прошлого года и составил 63,9 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 16,6 млрд пасс.-км (+5,5%), в дальнем следовании – 47,3 млрд пасс.-км (+9,2%).

