Состав скоростного поезда «Ласточка» Нижний Новгород – Москва будет увеличен в июле

10:47

Сдвоенные составы скоростного поезда № 721/722 «Ласточка» будут курсировать по маршрутам Нижний Новгород – Москва на протяжении всего июля 2024 года.

Из столицы России десятивагонный состав отправится 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 июля в 21:15, прибывая в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 июля в 04:51 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:09.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.