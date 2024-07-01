Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 98,3 млн тонн в июне

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в июне 2024 года составила 98,3 млн тонн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за июнь 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% и составил 204,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 4,8% и составил 252,3 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-июнь 2024 года, по оперативным данным, составила 600,3 млн тонн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железными дорогами погружено:
Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7% и составил 1261,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,1% и составил 1561,4 млрд тонно-км.