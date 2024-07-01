Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 98,3 млн тонн в июне

09:56

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в июне 2024 года составила 98,3 млн тонн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за июнь 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% и составил 204,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 4,8% и составил 252,3 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июнь 2024 года, по оперативным данным, составила 600,3 млн тонн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

каменного угля – 169,2 млн тонн (-5,5% к январю-июню 2023 года);

кокса – 6 млн тонн (+6%);

нефти и нефтепродуктов – 104,4 млн тонн (-1,1%);

руды железной и марганцевой – 54,3 млн тонн (-5,7%);

черных металлов – 32,2 млн тонн (-5,1%);

лома черных металлов – 5,6 млн тонн (-12,3%);

химических и минеральных удобрений – 33,9 млн тонн (+9,2%);

цемента – 11,6 млн тонн (-2,3%);

лесных грузов – 13,9 млн тонн (-0,1%);

зерна – 15,9 млн тонн (+5,5%);

строительных грузов – 57,8 млн тонн (-12,8%);

руды цветной и серного сырья – 8,3 млн тонн (-7,7%);

химикатов и соды – 10,7 млн тонн (-2%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 16,8 млн тонн (+16,2%);

остальных, в том числе грузов в контейнерах – 59,9 млн тонн (+2,5%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7% и составил 1261,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,1% и составил 1561,4 млрд тонно-км.