Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Восточно-Сибирской железной дороге обсудили меры профилактики травматизма граждан

2024-07-01 09:33
На Восточно-Сибирской железной дороге обсудили меры профилактики травматизма граждан
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Восточно-Сибирской железной дороге состоялось заседание Регионального координационного совета, посвященное вопросам обеспечения безопасности в зоне движения поездов. Помимо железнодорожников, участие в нем приняли представители органов власти и местного самоуправления Иркутской области и Республики Бурятии, а также сотрудники надзорных ведомств.

Как было отмечено в ходе мероприятия, c января по июнь 2024 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточно-Сибирской магистрали произошло 27 случаев травмирования граждан, что на 12% больше относительно показателей аналогичного периода прошлого года. По сравнению с I полугодием 2023 года в 2 раза – с двух до четырех – увеличилось число пострадавших несовершеннолетних.

Основной причиной травматизма граждан является грубое нарушение ими правил поведения на железной дороге. Так, 22% от общего числа несчастных случаев произошло по причине перехода железнодорожных путей в неустановленных местах, 11% составили случаи нарушения правил безопасности при следовании через пешеходный переход.

В целях снижения тревожных показателей Восточно-Сибирская железная дорога совместно с правоохранительными органами регулярно проводит мероприятия по профилактике травматизма, в том числе среди детей и подростков. Также ведется серьезная работа по ликвидации несанкционированных проходов через пути, строительству пешеходных переходов и обустройству специальных ограждений. С 2025 по 2030 годы на ВСЖД запланировано строительство 8 пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, а также обустройство защитных ограждений вдоль путей на 15 перегонах и станциях.

По итогам заседания координационного совета было принято решение усилить взаимодействие ВСЖД и органов государственной власти в регионах присутствия магистрали в части реализации технических мероприятий по предупреждению травматизма, в частности, рекомендовать правительствам Иркутской области и Бурятии рассмотреть вопрос строительства транзитных пешеходных переходов через железную дорогу за счет средств региональных бюджетов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru