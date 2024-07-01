На Восточно-Сибирской железной дороге обсудили меры профилактики травматизма граждан

09:33

На Восточно-Сибирской железной дороге состоялось заседание Регионального координационного совета, посвященное вопросам обеспечения безопасности в зоне движения поездов. Помимо железнодорожников, участие в нем приняли представители органов власти и местного самоуправления Иркутской области и Республики Бурятии, а также сотрудники надзорных ведомств.

Как было отмечено в ходе мероприятия, c января по июнь 2024 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточно-Сибирской магистрали произошло 27 случаев травмирования граждан, что на 12% больше относительно показателей аналогичного периода прошлого года. По сравнению с I полугодием 2023 года в 2 раза – с двух до четырех – увеличилось число пострадавших несовершеннолетних.

Основной причиной травматизма граждан является грубое нарушение ими правил поведения на железной дороге. Так, 22% от общего числа несчастных случаев произошло по причине перехода железнодорожных путей в неустановленных местах, 11% составили случаи нарушения правил безопасности при следовании через пешеходный переход.

В целях снижения тревожных показателей Восточно-Сибирская железная дорога совместно с правоохранительными органами регулярно проводит мероприятия по профилактике травматизма, в том числе среди детей и подростков. Также ведется серьезная работа по ликвидации несанкционированных проходов через пути, строительству пешеходных переходов и обустройству специальных ограждений. С 2025 по 2030 годы на ВСЖД запланировано строительство 8 пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, а также обустройство защитных ограждений вдоль путей на 15 перегонах и станциях.

По итогам заседания координационного совета было принято решение усилить взаимодействие ВСЖД и органов государственной власти в регионах присутствия магистрали в части реализации технических мероприятий по предупреждению травматизма, в частности, рекомендовать правительствам Иркутской области и Бурятии рассмотреть вопрос строительства транзитных пешеходных переходов через железную дорогу за счет средств региональных бюджетов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.