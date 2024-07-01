В Читинском дворце культуры железнодорожников прошло чествование сотрудников Забайкальской магистрали – строителей и работников БАМа

09:26

В Читинском дворце культуры железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

На праздничную встречу в Тынде собрались ветераны великой стройки, сотрудники Забайкальской железной дороги, которые в разные годы трудились на БАМе, участники делегации.

Со сцены звучали поздравления руководителей ЗабЖД и региональных органов власти, воспоминания бамовцев, выступления лучших исполнителей и творческих коллективов дороги.

«Сегодня БАМ для нашей страны имеет огромное стратегическое значение. Этот масштабный исторический проект стал общим делом поколения 70-х, 80-х, общей судьбой для многих тысяч бамовцев. Байкало-Амурская магистраль является ключевым фактором суверенности России, обеспечения ее обороноспособности, залогом дальнейшего подъема нашей экономики», – подчеркнул, обращаясь к присутствующим, начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов говорил о дальнейшем развитии железнодорожного сообщения в Сибири и на Дальнем Востоке:

«Во все времена мы себе ставили большие цели, по-настоящему заряжающие нас энергией и преображающие страну. У нас все получается. Мы ставим цели, которые под силу именно нашему народу. Мы видим, что государство развивается, огромные территории обживаются и жизнь выглядит совершенно по-другому. Она кипит, люди полны энергии, свершений, и все движется вперед».

Напомним, что главные торжества, посвященные празднованию 50-летия БАМа, пройдут в течение трех дней – с 6 по 8 июля. Центром юбилейных мероприятий станет город Тында. Более 700 ветеранов БАМа приедут туда на спецпоездах из Москвы, Хабаровска, Нерюнгри, Читы и Благовещенска. Делегация Забайкальской железной дороги насчитывает около 70 человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.