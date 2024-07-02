Почти 1,5 тыс. бойцов студотрядов будут работать на предприятиях Свердловской железной дороги этим летом

Порядка 1,5 тыс. бойцов студенческих отрядов высших и средних учебных заведений будут работать на предприятиях Свердловской магистрали летом 2024 года. Трудовой семестр стартовал в последних числах июня.

Большая часть студентов – почти 1,3 тыс. представителей молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» – будут работать проводниками в уральских поездах дальнего следования. Юноши и девушки будут обслуживать поезда формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК»), курсирующие со станций СвЖД в направлении городов Черноморского побережья и курортов Северного Кавказа.

Остальные студенты проведут свое трудовое лето на строительных и энергообъектах, в вагонном хозяйстве, путевом и вокзальном комплексах СвЖД. Кроме того, сервисные студенческие отряды будут задействованы в учреждениях социальной сферы и здравоохранения.

Старт трудовому семестру студенческих отрядов железнодорожного транспорта в Свердловской области был дан в управлении СвЖД в Екатеринбурге. На торжественной встрече молодежь напутствовал начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев.

«Студенческие отряды – это движение, которое по-настоящему объединяет поколения, поддерживая и приумножая лучшие традиции. В этом году более 150 уральских студентов примут участие во Всероссийском студенческом проекте «БАМ 2.0» и продолжат дело своих предшественников, которые, начиная с 1974 года, построили тысячи километров нового пути. Не сомневаюсь, что вы будете трудиться со всей душой и с полной самоотдачей!» – сказал Павел Бурцев, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.