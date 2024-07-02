Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Калининградской железной дороге в I полугодии текущего года выросли на 13,4%

2024-07-02 13:07
Перевозки пассажиров на Калининградской железной дороге в I полугодии текущего года выросли на 13,4%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативным данным, в январе-июне 2024 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено более 3 млн 640 тыс. пассажиров, что на 13,4% больше показателя I половины прошлого года, из них пригородным сообщением воспользовались свыше 3 млн 547 тыс. человек (рост составил 12,7% к аналогичному периоду прошлого года), в дальнем следовании отправлено 92,3 тыс. пассажиров (на 48,5% больше).

В июне 2024 года на Калининградской магистрали перевезено 931,4 тыс. пассажиров (+7,3%), из них в пригородном сообщении – 909 тыс. (+6,5%), в дальнем следовании – 22,3 тыс. (+48,9%).

Пассажирооборот в январе-июне превысил 125 млн пасс.-км (+18,5%), в том числе в пригородном сообщении – 100,7 млн пасс.-км (+12,5%), в дальнем следовании – 24,4 млн пасс.-км (+52,3%).

Пассажирооборот в июне составил более 33 млн пасс.-км (+14,4%), в том числе в пригородном сообщении – 26,9 млн пасс.-км (+7,6%), в дальнем следовании – 6,2 млн пасс.-км (+57,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru