Перевозки пассажиров на Калининградской железной дороге в I полугодии текущего года выросли на 13,4%

13:07

По оперативным данным, в январе-июне 2024 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено более 3 млн 640 тыс. пассажиров, что на 13,4% больше показателя I половины прошлого года, из них пригородным сообщением воспользовались свыше 3 млн 547 тыс. человек (рост составил 12,7% к аналогичному периоду прошлого года), в дальнем следовании отправлено 92,3 тыс. пассажиров (на 48,5% больше).

В июне 2024 года на Калининградской магистрали перевезено 931,4 тыс. пассажиров (+7,3%), из них в пригородном сообщении – 909 тыс. (+6,5%), в дальнем следовании – 22,3 тыс. (+48,9%).

Пассажирооборот в январе-июне превысил 125 млн пасс.-км (+18,5%), в том числе в пригородном сообщении – 100,7 млн пасс.-км (+12,5%), в дальнем следовании – 24,4 млн пасс.-км (+52,3%).

Пассажирооборот в июне составил более 33 млн пасс.-км (+14,4%), в том числе в пригородном сообщении – 26,9 млн пасс.-км (+7,6%), в дальнем следовании – 6,2 млн пасс.-км (+57,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.