Погрузка на Юго-Восточной железной дороге в I полугодии 2024 года выросла на 2,3%

По оперативной информации, в январе-июне 2024 года на Юго-Восточной железной дороге погрузили 44,6 млн тонн грузов, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железной дорогой погружено:
Грузооборот за 6 месяцев увеличился на 3,3% и составил 37,1 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 6,8% и составил 7,5 млрд тонно-км.
В июне погрузка составила 7,3 млн тонн (+0,9% к июню прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.