Погрузка на Юго-Восточной железной дороге в I полугодии 2024 года выросла на 2,3%

Погрузка на Юго-Восточной железной дороге в I полугодии 2024 года выросла на 2,3%

12:05

По оперативной информации, в январе-июне 2024 года на Юго-Восточной железной дороге погрузили 44,6 млн тонн грузов, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой погружено:

черных металлов – 7,6 млн тонн (+6,1% к январю-июню 2023 года);

зерна – 3,4 млн тонн (+15,6%);

нефти и нефтепродуктов – 1,7 млн тонн (рост – почти в 2 раза);

цемента – 1,3 млн тонн (+6,2%);

химических и минеральных удобрений – 833,7 тыс. тонн (+23,4%).

Грузооборот за 6 месяцев увеличился на 3,3% и составил 37,1 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 6,8% и составил 7,5 млрд тонно-км.

В июне погрузка составила 7,3 млн тонн (+0,9% к июню прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.