Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в июне текущего года выросла на 7%

По оперативной информации, погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в июне 2024 года составила 5,2 млн тонн, что на 7% выше прошлогоднего показателя.
Грузооборот в июне составил 17,6 млрд тарифных тонно-км (+3,4%), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 5,8 млрд тонно-км (-4,1%).
В январе-июне 2024 года погрузка составила 29,7 млн тонн, это выше аналогичного показателя прошлого года на 3,8%.
За 6 месяцев 2024 года Восточно-Сибирской железной дорогой в том числе погружено:
Грузооборот составил 109,7 млрд тарифных тонно-км (+1,7% по сравнению с прошлым годом), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 24,3 млрд тонно-км (-2,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.