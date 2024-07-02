Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в июне текущего года выросла на 7%

2024-07-02 11:43
Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в июне текущего года выросла на 7%
По оперативной информации, погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в июне 2024 года составила 5,2 млн тонн, что на 7% выше прошлогоднего показателя.

Грузооборот в июне составил 17,6 млрд тарифных тонно-км (+3,4%), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 5,8 млрд тонно-км (-4,1%).

В январе-июне 2024 года погрузка составила 29,7 млн тонн, это выше аналогичного показателя прошлого года на 3,8%.

За 6 месяцев 2024 года Восточно-Сибирской железной дорогой в том числе погружено:

  • каменного угля – 14,9 млн тонн (+3% к 2023 году);
  • нефти и нефтепродуктов – 4,5 млн тонн (+2%);
  • руды железной и марганцевой – 2,1 млн тонн (+16%);
  • лесных грузов – 1,3 млн тонн (+2%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 981 тыс. тонн (+14%);
  • строительных грузов – 926 тыс. тонн (-9%);
  • химикатов и соды – 229 тыс. тонн (+14%);
  • цемента – 292 тыс. тонн (+4%);
  • лома черных металлов – 195 тыс. тонн (-2%);
  • химических и минеральных удобрений – 129 тыс. тонн (+1%);
  • цветной руды и серного сырья – 127 тыс. тонн (в 9 раз больше).
  • зерна – 25 тыс. тонн (-24%);
  • черных металлов – 25 тыс. тонн (-22%).

Грузооборот составил 109,7 млрд тарифных тонно-км (+1,7% по сравнению с прошлым годом), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 24,3 млрд тонно-км (-2,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

