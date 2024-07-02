Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в июне текущего года выросла на 7%

11:43

По оперативной информации, погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в июне 2024 года составила 5,2 млн тонн, что на 7% выше прошлогоднего показателя.

Грузооборот в июне составил 17,6 млрд тарифных тонно-км (+3,4%), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 5,8 млрд тонно-км (-4,1%).

В январе-июне 2024 года погрузка составила 29,7 млн тонн, это выше аналогичного показателя прошлого года на 3,8%.

За 6 месяцев 2024 года Восточно-Сибирской железной дорогой в том числе погружено:

каменного угля – 14,9 млн тонн (+3% к 2023 году);

нефти и нефтепродуктов – 4,5 млн тонн (+2%);

руды железной и марганцевой – 2,1 млн тонн (+16%);

лесных грузов – 1,3 млн тонн (+2%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 981 тыс. тонн (+14%);

строительных грузов – 926 тыс. тонн (-9%);

химикатов и соды – 229 тыс. тонн (+14%);

цемента – 292 тыс. тонн (+4%);

лома черных металлов – 195 тыс. тонн (-2%);

химических и минеральных удобрений – 129 тыс. тонн (+1%);

цветной руды и серного сырья – 127 тыс. тонн (в 9 раз больше).

зерна – 25 тыс. тонн (-24%);

черных металлов – 25 тыс. тонн (-22%).

Грузооборот составил 109,7 млрд тарифных тонно-км (+1,7% по сравнению с прошлым годом), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 24,3 млрд тонно-км (-2,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.