Пассажирские перевозки на Горьковской магистрали за полгода выросли на 5,4%

2024-07-02 11:37
Почти 19 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Горьковской железной дороги за январь-июнь 2024 года (+5,4% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – более 4,3 млн (+7,4%), в пригородном сообщении – более 14,6 млн (+4,9%).

Пассажирооборот за 6 месяцев 2024 года составил более 4,9 млрд пасс.-км (+9,1%), в том числе в дальнем следовании – порядка 4,3 млрд пасс.-км (+9,2%), в пригородном сообщении – 678 млн пасс.-км (+8,2%).

В июне 2024 года на Горьковской железной дороге было отправлено порядка 3,9 млн пассажиров (+4,7% к июню 2023 года), в том числе 856 тыс. – в дальнем следовании (+2%), более 3 млн – в пригородном сообщении (+5,5%).

Пассажирооборот в июне составил более 1 млрд пасс.-км (+4,1%), в том числе в дальнем следовании – 895 млн пасс.-км (+3,9%), в пригородном сообщении – 136 млн пасс.-км (+5,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

