Красноярская железная дорога приглашает всех желающих принять участие в благотворительном забеге «Достигая цели!»

11:30

Открылась регистрация участников благотворительного забега «Достигая цели!», который пройдет 3 августа в Красноярске в честь Дня железнодорожника.

Праздник состоится на острове Татышев и пройдет в формате большого общегородского мероприятия. Железнодорожники готовят для красноярцев большую развлекательную программу, которую откроет главное спортивное событие – забег. В этом году он приурочен к 125-летию Красноярской железной дороги.

Стать участником забега сможет любой желающий, начиная с 12 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Регистрационный взнос – 500 рублей.

Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 5 км. Каждый получит стартовый пакет с именным номером, в который вмонтирован электронный чип, автоматически определяющий время прохождения трассы.

Старт забега будет дан в 10:00.

Всем участникам вручат памятную медаль в честь 125-летия КрасЖД. Победителей, занявших I, II и III места, наградят дипломами и ценными подарками.

Собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Счастливые дети» и направлены на помощь детям-сиротам, а также детям, оставшимися без попечения родителей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.