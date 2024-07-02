Рост погрузки на Свердловской железной дороге в I полугодии 2024 года составил 0,6%

10:44

Погрузка на Свердловской железной дорогев январе-июне 2024 года составила 70,8 млн тонн, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, по железной дороге отправлено:

нефти и нефтепродуктов – 18,5 млн тонн (-3,9% к январю-июню 2023 года);

строительных грузов – 14,4 млн тонн (-12,4%);

химических и минеральных удобрений – 9,3 млн тонн (рост – в 1,4 раза);

промышленного сырья и формовочных материалов – 5,4 млн тонн (рост – в 1,7 раза);

руды железной и марганцевой – 5,4 млн тонн (-8,2%);

черных металлов – 4,7 млн тонн (-9%);

руды цветной и серного сырья – 2,3 млн тонн (-6,3%);

химикатов и соды – 1,5 млн тонн (-7,8%);

кокса – 1,3 млн тонн (+6,7%);

цемента – 1,3 млн тонн (-9,1%);

лесных грузов – 1 млн тонн (+4,9%);

лома черных металлов – 945,8 тыс. тонн (-11,9%).

Грузооборот на СвЖД с начала 2024 года снизился на 8,5% и составил 101,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии сократился на 4,3%, до 26,1 млрд тонно-км.

Погрузка на Свердловской железной дороге в июне 2024 года составила 11,7 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь снизился на 5,5% и составил 16,7 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,6%, до 4,3 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.