Рост погрузки на Свердловской железной дороге в I полугодии 2024 года составил 0,6%

Погрузка на Свердловской железной дорогев январе-июне 2024 года составила 70,8 млн тонн, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, по железной дороге отправлено:
Грузооборот на СвЖД с начала 2024 года снизился на 8,5% и составил 101,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии сократился на 4,3%, до 26,1 млрд тонно-км.
Погрузка на Свердловской железной дороге в июне 2024 года составила 11,7 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь снизился на 5,5% и составил 16,7 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,6%, до 4,3 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.