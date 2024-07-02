Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Рост погрузки на Свердловской железной дороге в I полугодии 2024 года составил 0,6%

2024-07-02 10:44
Рост погрузки на Свердловской железной дороге в I полугодии 2024 года составил 0,6%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Погрузка на Свердловской железной дорогев январе-июне 2024 года составила 70,8 млн тонн, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, по железной дороге отправлено:

  • нефти и нефтепродуктов – 18,5 млн тонн (-3,9% к январю-июню 2023 года);
  • строительных грузов – 14,4 млн тонн (-12,4%);
  • химических и минеральных удобрений – 9,3 млн тонн (рост – в 1,4 раза);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 5,4 млн тонн (рост – в 1,7 раза);
  • руды железной и марганцевой – 5,4 млн тонн (-8,2%);
  • черных металлов – 4,7 млн тонн (-9%);
  • руды цветной и серного сырья – 2,3 млн тонн (-6,3%);
  • химикатов и соды – 1,5 млн тонн (-7,8%);
  • кокса – 1,3 млн тонн (+6,7%);
  • цемента – 1,3 млн тонн (-9,1%);
  • лесных грузов – 1 млн тонн (+4,9%);
  • лома черных металлов – 945,8 тыс. тонн (-11,9%).

Грузооборот на СвЖД с начала 2024 года снизился на 8,5% и составил 101,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии сократился на 4,3%, до 26,1 млрд тонно-км.

Погрузка на Свердловской железной дороге в июне 2024 года составила 11,7 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь снизился на 5,5% и составил 16,7 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,6%, до 4,3 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru