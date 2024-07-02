Открыто движение поездов по второму пути на перегоне БАМа Дайчи – Хуту в Хабаровском крае

10:39

Движение поездов по новой двухпутной вставке на перегоне ДВЖД Дайчи – Хуту (Хабаровский край) открыто после переключения на новую цифровую систему управления. Проект был реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

Всего в ходе работ переработано более 115 тыс. кубометров грунта, уложено 7,2 км нового пути, 2 стрелочных перевода.

Перегон проходит вдоль рек Тумнин, Хау и Хуту. Для исключения влияния паводков обустроены бермы и водоотводные кюветы. Откосы земляного полотна и водоотводных сооружений дополнительно укреплены дерном.

После завершения строительства для сохранения экологического баланса в дальневосточные реки будет выпущена молодь осетра и кеты.

После комплексной модернизации линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино, на которой расположен перегон Дайчи – Хуту, ее провозная способность увеличится в 2 раза – с 40 до 82 млн тонн к концу 2024 года, сообщила служба корпративных коммуникаций ДВЖД.