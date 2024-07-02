3 июля на вокзале Иркутск-Пассажирский состоится торжественная отправка эстафетного поезда, посвященная 50-летию БАМа

10:25

3 июля 2024 года на вокзале Иркутск-Пассажирский состоятся торжественная отправка эстафетного поезда сообщением Иркутск – Тында – Иркутск, посвященная 50-летию Байкало-Амурской магистрали, и открытие памятной доски в честь отъезда на строительство БАМа первого Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XVII съезда ВЛКСМ.

В мероприятиях примут участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Восточно-Сибирской железной дороги В. Ф. Фролов, председатель совета ветеранов Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «БАМовское содружество» В. А. Швайкин, представители правительства и Законодательного собрания Иркутской области, администрации Иркутска.

Начало мероприятий – в 19:00, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.