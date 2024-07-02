С начала 2024 года сотрудники Забайкальской железной дороги убрали с территории полосы отвода железной дороги более 36 кубометров мусора

С начала 2024 года сотрудники Забайкальской железной дороги убрали с территории полосы отвода железной дороги более 36 кубометров мусора

10:12

С начала 2024 года сотрудники Забайкальской железной дороги убрали с территории полосы отвода (земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям) более 36 куб. м мусора. Общая площадь, приведенная в порядок, составила 8 га.

Очистка участков, прилегающих к железнодорожным путям в пределах населенных пунктов, проводится систематически по результатам комиссионных осмотров.

В ходе обследований, проведенных за 6 месяцев с начала текущего года, выявлено 2 несанкционированных свалки. В связи с этим направлены обращения в муниципальные органы власти об организации работ по ликвидации мусора. В настоящее время одна из загрязненных локаций ликвидирована силами администрации сельского поселения «Ингодинское» (Забайкальский край).

Отметим, что в 2023 году было выявлено 23 несанкционированных свалки, 18 из которых уже убрано, в том числе 3 – совместно с муниципальными структурами. За прошлый год с полосы отвода убрали 540 куб. м мусора с общей площади 95 га.

Проводимая совместно с муниципальными органами власти работа направлена на соответствие состояния инфраструктурных объектов ЗабЖД требованиям экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.