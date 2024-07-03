Эстафетный поезд Восточно-Сибирской магистрали отправился из Иркутска в праздничную поездку по БАМу

В честь празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали на Восточно-Сибирской железной дороге сформирован специальный поезд сообщением Иркутск – Тында – Иркутск. Его пассажирами стали первостроители и ветераны БАМа из Республики Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, руководители ВСЖД, представители органов власти, артисты и журналисты.

3 июля праздничный состав, украшенный юбилейной символикой, отправился в путешествие по Байкало-Амурской магистрали. В торжественном мероприятии по случаю отправки эстафетного поезда на вокзале Иркутск-Пассажирский приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник ВСЖД Василий Фролов, председатель Совета ветеранов Иркутского Регионального отделения Общероссийской общественной организации «БАМовское содружество» Василий Швайкин, представители правительства и Законодательного собрания Иркутской области, а также администрации г. Иркутска.

«Для нас этот праздник является поводом показать, что связь времен не утрачена. Уважаемые ветераны, герои соцтруда, «бамовцы»! Уверен, что ваше участие в юбилейных мероприятиях вдохновит многих людей, которые продолжат развитие БАМа», – отметил в своем выступлении руководитель дороги Василий Фролов.

Перед стартом юбилейного состава состоялась церемония открытия памятной доски в честь отправки на строительство БАМа первого Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XVII съезда ВЛКСМ. Она установлена на фасаде исторического здания вокзала со стороны перрона по инициативе железнодорожников.

По пути в столицу БАМа – Тынду – эстафетный поезд сделает остановки на 12 станциях ВСЖД, таких как Тайшет, Лена, Звездная, Ния, Киренга, Улькан, Северобайкальск, Окусикан, Таксимо, Куанда, Балбухта, Новая Чара. На обратной дороге поезд остановится на станциях Кюхельбекерская, Новый Уоян, Ангоя и Кичера.

На привокзальных площадях всех станций, куда будет прибывать поезд, состоятся праздничные митинги, чествования ветеранов БАМа, строителей и работников магистрали. Основные торжественные мероприятия, посвященные 50-летию БАМа, пройдут 8 июля в Тынде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.