Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Калининградской железной дороге начался капитальный ремонт перегона Красновка – Железнодорожный

2024-07-03 12:50
На Калининградской железной дороге начался капитальный ремонт перегона Красновка – Железнодорожный
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Со 2 июля на перегоне Красновка – Железнодорожный Калининградской магистрали приступили к капитальному ремонту участка пути протяженностью 8,8 км.

В ходе работ по обновлению инфраструктуры железнодорожники проведут укладку нового щебеночного балласта и бесстыковых рельсовых плетей, рельсошпальную решетку на деревянном основании заменят на железобетонную. Все это позволит увеличить скорость движения поездов на участке и использовать современные типы вагонов с повышенной осевой нагрузкой. Во время ремонта будет задействовано 8 единиц специального подвижного состава и автотракторная техника.

Основные работы продлятся до середины сентября. На движение пригородных поездов они не повлияют. Рельсовые автобусы на маршруте Калининград – Железнодорожный продолжат курсировать согласно действующему расписанию.

Всего в текущем году на Калининградской железной дороге запланировано проведение ремонтных работ суммарно на 94 км пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru