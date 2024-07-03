На Калининградской железной дороге начался капитальный ремонт перегона Красновка – Железнодорожный

12:50

Со 2 июля на перегоне Красновка – Железнодорожный Калининградской магистрали приступили к капитальному ремонту участка пути протяженностью 8,8 км.

В ходе работ по обновлению инфраструктуры железнодорожники проведут укладку нового щебеночного балласта и бесстыковых рельсовых плетей, рельсошпальную решетку на деревянном основании заменят на железобетонную. Все это позволит увеличить скорость движения поездов на участке и использовать современные типы вагонов с повышенной осевой нагрузкой. Во время ремонта будет задействовано 8 единиц специального подвижного состава и автотракторная техника.

Основные работы продлятся до середины сентября. На движение пригородных поездов они не повлияют. Рельсовые автобусы на маршруте Калининград – Железнодорожный продолжат курсировать согласно действующему расписанию.

Всего в текущем году на Калининградской железной дороге запланировано проведение ремонтных работ суммарно на 94 км пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.