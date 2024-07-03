Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Юго-Восточной железной дороге в I полугодии 2024 года выросли на 7,7%

2024-07-03 12:13
По оперативным данным, в I полугодии на ЮВЖД перевезено около 6,2 млн пассажиров, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 3,8 млн (+6,6% к январю-июню 2023 года), в дальнем следовании – 2,4 млн (+9,4%).

В июне перевезено 1,2 млн пассажиров (+4% к июню 2023 года), из них в пригородном сообщении – 707,2 тыс. (+4,3%), в дальнем следовании – 480,5 тыс. (+3,3%).

Пассажирооборот за 6 месяцев составил 5,2 млрд пасс.-км, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе, в пригородном сообщении – 142 млн пасс.-км (+6,4%), в дальнем следовании – 5 млрд пасс.-км (+16%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

