Расписание поездов и аэроэкспрессов Киевского направления МЖД изменится с 18 сентября в связи с работами по развитию инфраструктуры для будущего МЦД-4

С 18 сентября по 2 октября изменится расписание пригородных поездов и аэроэкспрессов Киевского направления. Это связано с продолжением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры для будущего МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления МЖД.

Так, в течение суток с 18 по 19 сентября на участке Лесной Городок – Толстопальцево будут проводиться путевые работы по переключению 2 главного пути на новую ось. Железнодорожники демонтируют старую и уложат новую рельсошпальную решетку на новую ось, проведут выправку и сварку бесстыкового пути. Всего будет уложено 1 400 м пути.

С 20 сентября по 2 октября с 22:50 до 05:30 на участке Внуково – Аэропорт будет проведен комплекс работ по выправке 1 800 м пути.

Кроме того, 25-26 сентября с 23:30 до 12:00 на станции Лесной Городок, где ведется масштабная реконструкция, железнодорожники установят пролетные строения, которые позволят проводить работы под действующими путями без остановки движения поездов. В настоящее время уже возведены 2 выхода на улицу Железнодорожная. В перспективе длина пешеходного перехода составит 51 м, он будет иметь 4 выхода: 2 – на новые платформы, которые оборудуют навесами во всю длину, удобной навигацией и светодиодным освещением, и 2 – в город. В вестибюле площадью 1800 кв. м разместятся кассы, турникеты, в нем установят 3 лифта и 6 эскалаторов.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание поездов Киевского направления МЖД. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.