С начала года на переездах Горьковской магистрали комплексами фото- и видеофиксации выявлено более 2,8 тыс. нарушений

2024-07-03 11:57
С начала года на переездах Горьковской магистрали комплексами фото- и видеофиксации выявлено более 2,8 тыс. нарушений
Комплексы фото- и видеофиксации на переездах Горьковской железной дороги помогли выявить более 2,8 тыс. нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения при пересечении путей.

В границах Горьковской магистрали установлен 41 такой комплекс, большая часть – в Республике Татарстан (18) и Нижегородской области (11).

Кроме того, такими устройствами оснащены 4 переезда в Чувашской республике, 3 переезда – во Владимирской области, 2 – в Республике Марий Эл и по одному – в Кировской, Ульяновской областях и Удмуртской республике.

Отметим, что количество нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги в январе-мае 2024 года сократилось почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 5 месяцев 2024 года зафиксировано 114 случаев.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, проводится мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности.

Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

