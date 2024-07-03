Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Торжественный митинг в честь 50-летия БАМа прошел на станции Бамовская Забайкальской магистрали

2024-07-03 10:36
На станции Бамовская Забайкальской железной дороги состоялся праздничный митинг в честь 50-летия строительства Байкало-Амурской магистрали. Мероприятие прошло у памятника первым строителям БАМа.

В торжественной церемонии приняли участие железнодорожники, представители администрации Сковородинского района, ветераны-железнодорожники, школьники и жители поселка.

Обращаясь к присутствующим на торжественном митинге, заместитель начальника по Могочинскому региону ЗабЖД Владислав Калинин подчеркнул, что очень важно сохранить память о тех людях, которые своим трудом внесли свой вклад в историю величайшей стройки, о тех, кто стоял у истоков Байкало-Амурской магистрали.

В завершение участники митинга возложили цветы к памятнику строителям БАМа, а локомотивные бригады проходящих поездов дали протяжные гудки.

Станция Бамовская Забайкальской железной дороги является одной из начальных точек строительства Байкало-Амурской магистрали. Она основана в 1933 году в период строительства железнодорожной ветки Бамовская – Тында, соединяющей Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали. В период Великой Отечественной войны пути были разобраны, а рельсы отправлены на строительство Волжской рокады под Сталинградом. Первые звенья возрожденной железнодорожной линии Бамовская – Тында были уложены 14 сентября 1972 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

