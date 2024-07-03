Погрузка на Горьковской железной дороге за 6 месяцев 2024 года составила более 13,1 млн тонн

Погрузка на Горьковской железной дороге за 6 месяцев 2024 года составила более 13,1 млн тонн

10:12

Погрузка на Горьковской железной дороге составила более 13,1 млн тонн в январе-июне 2024 года, что на 9,6% меньше показателя за аналогичный период 2023 года.

За 6 месяцев в том числе погружено:

нефти и нефтепродуктов – 3,85 млн тонн (-23,6% к январю-июню 2023 года);

лесных грузов – 1,4 млн тонн (+5,7%);

черных металлов – 1,2 млн тонн (-4,4%);

химических и минеральных удобрений – 992 тыс. тонн (-3,8%);

цемента – 963,5 тыс. тонн (-24,6%);

химикатов и соды – 728 тыс. тонн (+9,4%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 718 тыс. тонн (-0,2%);

строительных грузов – 541 тыс. тонн (-1,3%);

лома черных металлов – 379 тыс. тонн (-26%);

зерна – 331 тыс. тонн (+8,1%);

кокса – 299 тыс. тонн (+2%).

Снижение погрузки с начала года обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в зимний период. Негативное влияние на объемы погрузки грузов также оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение предъявления строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте.

Горьковская железная дорога находится в постоянном взаимодействии с сервисными компаниями, при необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.