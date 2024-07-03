Открыто движение поездов по второму пути на перегоне БАМа Амган – Туюн в Хабаровском крае

Открыто движение поездов по второму пути на перегоне БАМа Амган – Туюн в Хабаровском крае

Движение поездов по новой двухпутной вставке на перегоне ДВЖД Амган – Туюн (Хабаровский край) открыто после переключения на новую цифровую систему управления. Проект был реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

Всего в ходе работ переработано более 405 тыс. кубометров грунта, уложено 14,2 км нового пути, 4 стрелочных перевода, построено 11 мостов, переустроен и закрыт разъезд Шугара.

Перегон проходит вдоль дальневосточной реки Туюн, окружен сетью ручьев и логов. Местность подвержена обильным осадками, которые часто превышают среднемесячную норму в 2-3 раза, что приводит к наводнениям. Для борьбы с паводками обустроены водоотводные кюветы, бермы, реконструирована водопропускная труба.

Территория находится в зоне высокой сейсмической активности, поэтому при строительстве пути и искусственных сооружений использовались специальные технологии.

Чтобы избежать таяния вечной мерзлоты в основании земляного полотна, отсыпано более 54 тыс. кубометров охлаждающей скальной наброски.

Завершение комплексной модернизации на бамовской линии Февральск — Новый Ургал, на котором находятся перегон Амган — Туюн, повысит провозную способность к концу 2024 года до 52 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.