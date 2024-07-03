Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Открыто движение поездов по второму пути на перегоне БАМа Амган – Туюн в Хабаровском крае

2024-07-03 09:56
Открыто движение поездов по второму пути на перегоне БАМа Амган – Туюн в Хабаровском крае
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Движение поездов по новой двухпутной вставке на перегоне ДВЖД Амган – Туюн (Хабаровский край) открыто после переключения на новую цифровую систему управления. Проект был реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

Всего в ходе работ переработано более 405 тыс. кубометров грунта, уложено 14,2 км нового пути, 4 стрелочных перевода, построено 11 мостов, переустроен и закрыт разъезд Шугара.

Перегон проходит вдоль дальневосточной реки Туюн, окружен сетью ручьев и логов. Местность подвержена обильным осадками, которые часто превышают среднемесячную норму в 2-3 раза, что приводит к наводнениям. Для борьбы с паводками обустроены водоотводные кюветы, бермы, реконструирована водопропускная труба.

Территория находится в зоне высокой сейсмической активности, поэтому при строительстве пути и искусственных сооружений использовались специальные технологии.

Чтобы избежать таяния вечной мерзлоты в основании земляного полотна, отсыпано более 54 тыс. кубометров охлаждающей скальной наброски.

Завершение комплексной модернизации на бамовской линии Февральск — Новый Ургал, на котором находятся перегон Амган — Туюн, повысит провозную способность к концу 2024 года до 52 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru