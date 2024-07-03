Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станциях Арга и Возжаевка Забайкальской магистрали переоборудованы железнодорожные переезды

2024-07-03 09:40
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станциях Арга и Возжаевка Забайкальской железной дороги завершены работы по техническому переоборудованию двух железнодорожных переездов, расположенных на участке Транссибирской магистрали в Амурской области. Они переведены в категорию охраняемых и будут обслуживаться дежурными работниками.

В ходе переоснащения переезды оборудовали автоматическими шлагбаумами, устройствами заграждения переезда (УЗП), новой световой и звуковой сигнализацией, модулями для дежурного, комплексами фото- и видеофиксации, на подъездах к ним уложили новое асфальтовое покрытие.

Техническое перевооружение железнодорожных переездов направлено на совершенствование уровня безопасности движения поездов и недопущение аварий с участием автомобильного транспорта.

Напомним: 3 марта 2017 года на железнодорожном переезде станции Арга ЗабЖД произошло столкновение грузового поезда с выехавшим на железнодорожные пути автомобилем ЗИЛ-130, которое привело к сходу электровоза и 13 вагонов. В автомобиле на момент происшествия находились водитель и 2 пассажира, которые от полученных травм скончались на месте.

Еще 2 резонансных ДТП произошло на станции Возжаевка в 2018 и 2020 годах. В первом происшествии водитель легкового автомобиля въехал в середину грузового поезда, в результате чего произошел сход 6 вагонов. Во втором случае водитель легковушки допустил столкновение с пассажирским поездом № 325 Хабаровск – Нерюнгри, в результате которого был смертельно травмирован пассажир автомобиля.

Причиной всех происшествий явилось грубое нарушение водителями правил дорожного движения – пересечение железнодорожного переезда при запрещающих показаниях переездной сигнализации, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

