Перевозки пассажиров на Южно-Уральской железной дороге в июне текущего года выросли на 4,6%

09:33

В июне 2024 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 887,3 тыс. пассажиров, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 623,6 тыс. (+1,5%), в дальнем следовании – 263,7 тыс. (+12,9%).

Пассажирооборот в июне 2024 года составил 301,7 млн пасс.-км, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 48,5 млн пасс.-км (+3,8%), в дальнем следовании – 253,1 млн пасс.-км (-8,8%).

Всего за 6 месяцев 2024 года отправлено 4,5 млн пассажиров (+8,4% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – 1,1 млн (+9,4%), в пригородном сообщении – 3,4 млн (+8,1%).

Пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2024 года вырос на 3,4% к уровню прошлого года и составил 1,3 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 286,4 млн пасс.-км (+13,9%), в дальнем следовании –1 млрд пасс.-км (+0,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.