В январе-июне 2024 года погрузка на Забайкальской железной дороге выросла на 6%

По оперативной информации, в январе-июне 2024 года на Забайкальской железной дороге погружено более 12,1 млн тонн различных грузов, что выше показателя января-июня предыдущего года на 6%.

Грузооборот с начала 2024 года составил 160,8 млрд тарифных тонно-км (+2,8%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период он вырос на 2,4% и составил 197 млрд тонно-км.

За 6 месяцев 2024 года в том числе погружено:

каменного угля – 7 млн тонн (+13%);

руды железной и марганцевой – 2 млн тонн (+14,6%);

строительных грузов – 709,5 тыс. тонн (-8,3%);

нефти и нефтепродуктов – 90,8 тыс. тонн (+33,7%);

лома черных металлов – 98,5 тыс. тонн (+3,4%);

лесных грузов – 44,8 тыс. тонн (-26,5%).

В июне 2024 года на Забайкальской железной дороге погружено 2 млн тонн различных грузов, что выше показателя июня предыдущего года на 7,4%.

Грузооборот за это же время составил 25,6 млрд тонно-км (+2,1%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 1,6% и составил 31,4 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.