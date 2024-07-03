В январе-июне 2024 года погрузка на Забайкальской железной дороге выросла на 6%

По оперативной информации, в январе-июне 2024 года на Забайкальской железной дороге погружено более 12,1 млн тонн различных грузов, что выше показателя января-июня предыдущего года на 6%.
Грузооборот с начала 2024 года составил 160,8 млрд тарифных тонно-км (+2,8%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период он вырос на 2,4% и составил 197 млрд тонно-км.
За 6 месяцев 2024 года в том числе погружено:
В июне 2024 года на Забайкальской железной дороге погружено 2 млн тонн различных грузов, что выше показателя июня предыдущего года на 7,4%.
Грузооборот за это же время составил 25,6 млрд тонно-км (+2,1%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 1,6% и составил 31,4 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.