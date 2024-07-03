Погрузка на Красноярской железной дороге в январе-июне 2024 года превысила 41 млн тонн

За I полугодие 2024 года на станциях КрасЖД погружено 41,3 млн тонн различных грузов, что выше результата за тот же период 2023 года на 1,3%.
В частности, за январь-июнь текущего года погрузка составила:
Тарифный грузооборот в январе-июне 2024 года составил 69,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 82 млрд тонно-км.
Напомним: в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.