Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Красноярской железной дороге в январе-июне 2024 года превысила 41 млн тонн

2024-07-03 09:19
Погрузка на Красноярской железной дороге в январе-июне 2024 года превысила 41 млн тонн
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За I полугодие 2024 года на станциях КрасЖД погружено 41,3 млн тонн различных грузов, что выше результата за тот же период 2023 года на 1,3%.

В частности, за январь-июнь текущего года погрузка составила:

  • каменного угля – 29 млн тонн (+0,2% к январю-июню прошлого года);
  • нефти и нефтепродуктов – 3,1 млн тонн (+42,9%);
  • руды цветной и серного сырья – 2,7 млн тонн (-12%);
  • строительных грузов – 893,4 тыс. тонн (+7,6%);
  • зерна – 664 тыс. тонн (-4,2%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 541 тыс. тонн (+11,5%);
  • цемента – 341,2 тыс. тонн (+6,5%).

Тарифный грузооборот в январе-июне 2024 года составил 69,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 82 млрд тонно-км.

Напомним: в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru