Погрузка на Красноярской железной дороге в январе-июне 2024 года превысила 41 млн тонн

За I полугодие 2024 года на станциях КрасЖД погружено 41,3 млн тонн различных грузов, что выше результата за тот же период 2023 года на 1,3%.

В частности, за январь-июнь текущего года погрузка составила:

каменного угля – 29 млн тонн (+0,2% к январю-июню прошлого года);

нефти и нефтепродуктов – 3,1 млн тонн (+42,9%);

руды цветной и серного сырья – 2,7 млн тонн (-12%);

строительных грузов – 893,4 тыс. тонн (+7,6%);

зерна – 664 тыс. тонн (-4,2%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 541 тыс. тонн (+11,5%);

цемента – 341,2 тыс. тонн (+6,5%).

Тарифный грузооборот в январе-июне 2024 года составил 69,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 82 млрд тонно-км.

Напомним: в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.