Дополнительные камеры хранения установлены на железнодорожном вокзале Уфа

2024-07-03 09:14
На железнодорожном вокзале Уфа установлены дополнительные автоматические камеры хранения. Теперь в общей сложности посетителям доступны 104 ячейки на 1 и 3 этажах здания. При этом появились секции для максимально большого багажа с размером ячейки 180х120х80 см. До недавнего времени в залах ожидания работало 90 ячеек для хранения личных вещей пассажиров и посетителей вокзала.

Развитие сервиса обусловлено ростом спроса на автоматические камеры хранения среди пассажиров. Так, с начала 2024 года посетители вокзала оставляли ручную кладь и багаж на хранение около 9 тыс. раз, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новые автоматические камеры хранения имеют ряд преимуществ. Они позволяют самостоятельно оплатить услугу банковской картой, наличными средствами или через QR-код. При оплате действует гибкая система почасовой тарификации. Продолжительность хранения багажа – от 1 до 120 часов. В Уфе такие ячейки пассажиры арендуют в среднем на 5 часов. Также в зависимости от размера багажа можно выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку – стандартную, среднюю или большую.

Отметим, что автоматические камеры хранения установлены на всех крупных вокзалах Куйбышевской железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

