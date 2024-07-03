На станции Саратов-1 после ремонта открылся новый цех эксплуатации

09:08

После капитального ремонта на ст. Саратов-1 открылся цех эксплуатации моторвагонного депо Анисовка. Здесь машинисты и помощники машинистов пригородных поездов проходят медицинский осмотр перед рейсом и сеансы релаксации после поездки.

Полностью отремонтирован фасад здания, проведена внутренняя отделка помещений и санитарных комнат. Цех оснащен необходимым оборудованием и мебелью.

В обновленном здании размещены кабинеты предрейсового медосмотра локомотивных бригад, проведения инструктажей, психофизиологической разгрузки, функционального состояния кабинета профессионального психофизиологического отбора, а также единый центр расшифровки.

Новый цех обеспечивает комфортные условия работы эксплуатационного персонала и позволит улучшить процесс организации их работы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.