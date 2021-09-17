Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Туристический ретропоезд доставит гостей и участников фестиваля ретротехники «ТёсовоФест» в Новгородской области

2021-09-17 09:38
Для обеспечения перевозки зрителей, гостей и участников второго фестиваля ретротехники «ТёсовоФест», который пройдет на главной станции Тёсовской узкоколейной железной дороги в Новгородской области, холдинг «ЖД» запускает круговой туристический ретропоезд по маршруту Чудово – Великий Новгород – Рогавка – Великий Новгород – Чудово.

Ретропоезд сформирован из паровоза и трех комфортабельных плацкартных вагонов в синей ливрее «Рускеальского экспресса».

Купить билет на круговой туристический поезд можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах. При покупке билета онлайн необходимо задать на странице поиска маршрут Чудово – Чудово Тур или Великий Новгород – Великий Новгород Тур. Стоимость билета от Чудово – 1499 рублей, от Великого Новгорода – 999 рублей.

Ретропоезд № 929/930 имеет в Чудово удобную стыковку с поездами «Сапсан» Москва – Санкт-Петербург. Так, пассажиры «Сапсана» № 756, прибывшие из Москвы в Чудово в 10:32, смогут совершить пересадку на ретропоезд, а вечером – вернуться в Москву на «Сапсане» № 778, отправляющемся со станции Чудово в 22:52.

В рамках фестиваля на главной станции Тёсовская узкоколейной железной дороги будет работать несколько тематических зон:

  • выставочное пространство, представленное секторами "Железнодорожная техника", "Автомобили", "Мотоциклы", "Тракторы";
  • соревнования, шоу и конкурсы;
  • главная сцена мероприятия, где пройдет музыкальный рок-фестиваль.

Для удобства гостей мероприятия будет организован трансфер от станции Рогавка. Подробности – на сайте фестиваля. Вход на фестиваль «ТёсовоФест» свободный.

