Туристический ретропоезд доставит гостей и участников фестиваля ретротехники «ТёсовоФест» в Новгородской области

Для обеспечения перевозки зрителей, гостей и участников второго фестиваля ретротехники «ТёсовоФест», который пройдет на главной станции Тёсовской узкоколейной железной дороги в Новгородской области, холдинг «ЖД» запускает круговой туристический ретропоезд по маршруту Чудово – Великий Новгород – Рогавка – Великий Новгород – Чудово.
Ретропоезд сформирован из паровоза и трех комфортабельных плацкартных вагонов в синей ливрее «Рускеальского экспресса».
Купить билет на круговой туристический поезд можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах. При покупке билета онлайн необходимо задать на странице поиска маршрут Чудово – Чудово Тур или Великий Новгород – Великий Новгород Тур. Стоимость билета от Чудово – 1499 рублей, от Великого Новгорода – 999 рублей.
Ретропоезд № 929/930 имеет в Чудово удобную стыковку с поездами «Сапсан» Москва – Санкт-Петербург. Так, пассажиры «Сапсана» № 756, прибывшие из Москвы в Чудово в 10:32, смогут совершить пересадку на ретропоезд, а вечером – вернуться в Москву на «Сапсане» № 778, отправляющемся со станции Чудово в 22:52.
В рамках фестиваля на главной станции Тёсовская узкоколейной железной дороги будет работать несколько тематических зон:
Для удобства гостей мероприятия будет организован трансфер от станции Рогавка. Подробности – на сайте фестиваля. Вход на фестиваль «ТёсовоФест» свободный.