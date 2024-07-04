РЖД и Роспатент договорились о сотрудничестве по развитию системы управления интеллектуальной собственностью

РЖД и Роспатент договорились о сотрудничестве по развитию системы управления интеллектуальной собственностью

16:42

ОАО «РЖД» и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области защиты и развития системы управления интеллектуальной собственностью. Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Согласно документу, взаимодействие между сторонами предполагает экспертную поддержку и обмен опытом по вопросам правовой охраны и регистрации результатов интеллектуальной деятельности, а также сотрудничество по коммерциализации технологических разработок, полученных в рамках реализации крупных наукоемких проектов (например, развитие ВСМ, квантовые коммуникации).

«РЖД входит в число обладателей крупнейших портфелей интеллектуальной собственности среди акционерных обществ с государственным участием. Он насчитывает порядка 4,5 тыс. объектов учета, а вместе с дочерними и зависимыми обществами – более 5,5 тыс. Соглашение, которое мы сегодня подписали, откроет новые возможности для наших изобретателей, инженеров и специалистов», – отметил Олег Белозёров.

«Российские компании стремятся развивать системы управления своими нематериальными активами. Это основа для повышения конкурентоспособности продукции, получения дополнительной экономической отдачи от вложений в сектор исследований и разработок. Уверен, что наше совместное сотрудничество с РЖД в рамках соглашения выведет управление интеллектуальной собственностью в предприятиях холдинга на новый уровень, поможет усовершенствовать процессы охраны, защиты и коммерциализации передовых технических решений», – заявил Юрий Зубов.