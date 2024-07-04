Более 700 детей отдохнули в первую смену в детских лагерях Куйбышевской железной дороги

15:03

В первую смену оздоровительного сезона в лагерях Куйбышевской магистрали отдохнули 706 ребят. Так, оздоровительный центр «Услада» в Самарской области принял 168 детей, детский лагерь имени Гагарина – 320, в лагере имени Заслонова в Республике Башкортостан оздоровились 118 детей, в лагере «Орленок» Оренбургской области – 100.

В текущем году для детей разработаны специальные программы, приуроченные к 150-летию со дня основания Куйбышевской магистрали. Среди них – встречи с ветеранами – заслуженными железнодорожниками, исторические конкурсы и викторины патриотической направленности.

Большое внимание уделяется спортивным мероприятиям, например, для ребят проводятся фестивали детского спорта «Быстрее. Выше. Сильнее», подготовленные РФСО «Локомотив», а также соревнования «Железнодорожная игротека» и «Железное здоровье».

Кроме того, традиционно в программе лагерей запланированы спортивные игры, секции и соревнования, работа кружков прикладного искусства, хореографических студий.

Дополнительно во всех лагерях реализуется общеразвивающая программа «Страна железных дорог».

Детская оздоровительная кампания на Куйбышевской железной дороге стартовала 1 июня и продлится до 29 августа, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.