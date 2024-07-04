Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 700 детей отдохнули в первую смену в детских лагерях Куйбышевской железной дороги

2024-07-04 15:03
Более 700 детей отдохнули в первую смену в детских лагерях Куйбышевской железной дороги
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первую смену оздоровительного сезона в лагерях Куйбышевской магистрали отдохнули 706 ребят. Так, оздоровительный центр «Услада» в Самарской области принял 168 детей, детский лагерь имени Гагарина – 320, в лагере имени Заслонова в Республике Башкортостан оздоровились 118 детей, в лагере «Орленок» Оренбургской области – 100.

В текущем году для детей разработаны специальные программы, приуроченные к 150-летию со дня основания Куйбышевской магистрали. Среди них – встречи с ветеранами – заслуженными железнодорожниками, исторические конкурсы и викторины патриотической направленности.

Большое внимание уделяется спортивным мероприятиям, например, для ребят проводятся фестивали детского спорта «Быстрее. Выше. Сильнее», подготовленные РФСО «Локомотив», а также соревнования «Железнодорожная игротека» и «Железное здоровье».

Кроме того, традиционно в программе лагерей запланированы спортивные игры, секции и соревнования, работа кружков прикладного искусства, хореографических студий.

Дополнительно во всех лагерях реализуется общеразвивающая программа «Страна железных дорог».

Детская оздоровительная кампания на Куйбышевской железной дороге стартовала 1 июня и продлится до 29 августа, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru