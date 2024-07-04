Погрузка на Калининградской железной дороге в I полугодии составила 958,4 тыс. тонн

Погрузка на Калининградской железной дороге в I полугодии составила 958,4 тыс. тонн

12:23

В январе-июне 2024 года на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено более 958,4 тыс. тонн различных грузов.

В частности, в I полугодии погружено:

жмыхов – 634,2 тыс. тонн;

строительных грузов – 86,8 тыс. тонн;

зерна – 74,5 тыс. тонн;

химических и минеральных удобрений – 26,9 тыс. тонн;

автомобилей и комплектующих – 18,2 тыс. тонн;

продовольственных товаров – 17,5 тыс. тонн;

бумаги 2,8 тыс. тонн;

торфа и торфяной продукции 2,7 тыс. тонн.

Грузооборот с начала года составил 517,8 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 670 млн тонно-км.

В июне 2024 года погрузка на Калининградской железной дороге составила 172,4 тыс. тонн, тарифный грузооборот – 80,9 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 103,2 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.