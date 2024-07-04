Погрузка на Калининградской железной дороге в I полугодии составила 958,4 тыс. тонн

В январе-июне 2024 года на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено более 958,4 тыс. тонн различных грузов.
В частности, в I полугодии погружено:
Грузооборот с начала года составил 517,8 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 670 млн тонно-км.
В июне 2024 года погрузка на Калининградской железной дороге составила 172,4 тыс. тонн, тарифный грузооборот – 80,9 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 103,2 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.