За 6 месяцев 2024 года перевозки пассажиров на Восточно-Сибирской железной дороге выросли на 2,9%

2024-07-04 11:17
По оперативным данным, на Восточно-Сибирской железной дороге за январь-июнь 2024 года отправлено 5,7 млн пассажиров (+2,9%), из них в дальнем следовании – 1,3 млн (+3,7%), в пригородном сообщении – 4,4 млн (+2,7%).

Пассажирооборот за этот период увеличился на 1,9% и составил 1,3 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 187 млн пасс.-км (+3,9%), в дальнем следовании – 1,2 млрд пасс.-км (+1,6%).

В июне 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге перевезено 1,1 млн пассажиров, что на 0,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 886 тыс. (+0,8%), в дальнем следовании – 245 тыс. (-0,4%).

Пассажирооборот в июне 2024 года составил 269 млн пасс.-км, что на 2,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 38,1 млн пасс.-км (+2,6%), в дальнем следовании – 230 млн пасс.-км (-3,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

