Новые капсулы для сна установлены на вокзале Екатеринбург

10:41

В связи с большой популярностью капсул для сна на железнодорожном вокзале Екатеринбург их количество было увеличено с 2 до 5. За полгода услугой воспользовались более 1,7 тыс. пассажиров СвЖД.

Спальные места для кратковременного отдыха в ожидании поезда находятся в одном из залов ожидания на 2 этаже вокзального комплекса.

Закрывающиеся индивидуальные капсулы для сна оборудованы шумоизолирующими жалюзи, отделением для хранения багажа, USB-розеткой для зарядки гаджетов и складной подставкой под стакан либо бутылку воды. В стоимость услуги включен комплект одноразового постельного белья.

Каждая капсула рассчитана на одного человека, но допустимо размещение родителя с ребенком в возрасте до 6 лет. Благодаря гибкой тарифной сетке арендовать такую капсулу можно как на один час, так и на несколько. Стоимость напрямую зависит от продолжительности пользования капсулами.

Аренда спальных мест доступна в любое время суток, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.