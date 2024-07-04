РЖД выполняют соглашения с регионами о вывозе угольной продукции

РЖД выполняют соглашения с регионами о вывозе угольной продукции

10:12

По итогам I полугодия 2024 года РЖД перевезли весь запланированный объем угольных грузов на экспорт в восточном направлении из Кузбасса, Тывы, Бурятии, Якутии и Иркутской области.

План по Хакасии был частично перераспределен из-за необходимости приоритетной погрузки угля во внутрироссийском сообщении для нужд теплогенерации. В III квартале из республики будет дополнительно вывезено на экспорт 0,2 млн тонн.

Исполнение соглашений с регионами находится на контроле у руководства РЖД.

Экспортные перевозки угля в восточном направлении в I полугодии выросли из всех регионов: