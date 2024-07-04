Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД выполняют соглашения с регионами о вывозе угольной продукции

2024-07-04 10:12
По итогам I полугодия 2024 года РЖД перевезли весь запланированный объем угольных грузов на экспорт в восточном направлении из Кузбасса, Тывы, Бурятии, Якутии и Иркутской области.

План по Хакасии был частично перераспределен из-за необходимости приоритетной погрузки угля во внутрироссийском сообщении для нужд теплогенерации. В III квартале из республики будет дополнительно вывезено на экспорт 0,2 млн тонн.

Исполнение соглашений с регионами находится на контроле у руководства РЖД.

Экспортные перевозки угля в восточном направлении в I полугодии выросли из всех регионов:

  • Кузбасс – на 2,6%, до 27,6 млн тонн;
  • Тыва – на 13%, до 0,4 млн тонн;
  • Бурятия – на 0,6%, до 4,5 млн тонн;
  • Якутия – на 2,4%, до 13 млн тонн;
  • Хакасия – на 5,8%, до 3,34 млн тонн;
  • Иркутская область – на 37,5%, до 1,7 млн тонн.
