В I полугодии текущего года продажи билетов на пригородные поезда через мобильные приложения на Юго-Восточной магистрали выросли в 1,5 раза

09:46

В I полугодии 2024 года через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород» пассажиры приобрели почти 186 тыс. билетов. Это более чем в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года (120,8 тыс. билетов).

Наибольшее число проездных документов было оформлено таким способом для проезда по маршрутам Воронеж-1 – Липецк, Воронеж-1 – Грязи-Воронежские, Воронеж-1 – Лиски – Россошь, Воронеж-1 – Касторная-Курская – Курск, Воронеж-1 – Старый Оскол – Белгород, Белгород – Курск, Мичуринск-Уральский – Богоявленск, Мичуринск-Уральский – Тамбов-1.

Напомним, что купить билет на пригородные поезда через мобильные приложения можно в любое удобное время без комиссии. После покупки распечатывать бумажный вариант необязательно, необходимо сохранить электронную версию непосредственно на мобильном устройстве – так она будет доступна для просмотра разъездному кассиру даже при отсутствии интернета.

Помимо приобретения проездных документов, через приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород» можно оплатить провоз багажа и домашних животных, посмотреть актуальное расписание движения поездов и стоимость проезда, а также обратиться к специалистам компании-перевозчика по вопросам улучшения организации пригородных перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.