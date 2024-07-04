За 6 месяцев 2024 года на Горьковской железной дороге онлайн куплено более 80% билетов

09:37

Горьковская железная дорога фиксирует рост доли продажи электронных билетов от общего количества реализованных проездных документов в дальнем следовании. Так, за январь-июнь 2024 года через интернет было продано более 4,4 млн билетов, что составило 80,4% от общего числа реализованных проездных документов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 78%.

Отметим, что доля оплаченных с помощью банковских карт билетов от общего числа проездных документов за 6 месяцев 2024 года составила 53%, что на 4,2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Через платежные терминалы на вокзалах и станциях Горьковской железной дороги с помощью банковских карт за январь-июнь 2024 года было приобретено почти 600 тыс. проездных документов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.