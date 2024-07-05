Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I полугодии 2024 года на Северной железной дороге зарегистрировано 19 случаев вандализма

2024-07-05 15:35
На Северной железной дороге в январе-июне 2024 года зарегистрировано 19 правонарушений с признаками вандализма. Общая сумма нанесенного правонарушителями ущерба составила 200 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 10 подобных фактов.

Отмечено 7 фактов нанесения «граффити» на подвижной состав и объекты инфраструктуры. Так, 16 июня на остановочной платформе Пионерская Ярославской детской железной дороги на двух пассажирских вагонах были обнаружены надписи в стиле граффити. Сотрудниками транспортной полиции личности правонарушителей устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также было зафиксировано 4 случая обкидывания камнями подвижного состава, все они произошли на территории Ярославской области. В трех случаях возбуждены уголовные дела.

Произошло 8 случаев повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры: в Архангельской области – 3, в Республике Коми – 2, в Ярославской, Ивановской и Костромской областях – по 1. В частности, 29 мая в ночное время на посадочной платформе ст. Шуя группа подростков сорвала чугунный столб освещения и уронила его на землю. Сумма нанесенного ущерба составила 7500 рублей. Сотрудниками транспортной полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Северная железная дорога предупреждает, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта ставит под угрозу безопасность движения поездов и влечет как административную, так и уголовную ответственность, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

