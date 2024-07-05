В Самарской области запускают новые пригородные поезда в связи с ограничением движения автотранспорта по мосту через Жигулевскую ГРЭС

15:30

С 8 июля по 31 августа в связи с ограничением движения для транспортных средств на автомобильной дороге, проходящей через Жигулевскую ГЭС, на участках Жигулевск – Жигулевское Море и Жигулевское Море – Тольятти назначаются дополнительные поезда.

Для удобства пассажиров Куйбышевской железной дорогой, Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, АО «Самарская ППК» назначено 17 дополнительных пригородных поездов из Жигулевского Моря в Жигулевск и Тольятти и обратно.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», а также на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.