Куйбышевская магистраль фиксирует увеличение в 4 раза количества ДТП на железнодорожных путях

14:03

За I полугодие текущего года допущено 5 столкновений с железнодорожным подвижным составом на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги и 3 случая – вне переезда. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году за те же месяцы.

Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

За I полугодие в ДТП на железнодорожных переездах КбшЖД пострадали 7 человек, из них двое погибли.

Куйбышевская магистраль призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники Куйбышевской железной дороги проводят мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.