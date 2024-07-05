Новый вокзал открылся на станции Лена в Усть-Куте

12:22

Первыми на новом вокзале побывали ветераны-бамовцы. Они прибыли на эстафетном поезде ОАО «РЖД», который следует по маршруту Иркутск – Тында на празднование 50-летия БАМа.

«Мы все помним, что новый период в жизни БАМа в прошлом столетии начался именно с Усть-Кута. Современное поколение железнодорожников посчитало своим долгом подарить ветеранам-бамовцам и жителям города новый вокзал. Мы сделали все для того, чтобы он был красивым, уютным, соответствовал всем современным стандартам обслуживания пассажиров. Надеемся, что новый вокзал станет визитной карточкой города Усть-Кут», – сказал глава РЖД Олег Белозёров.

Здание вокзала площадью 1220 кв. м построено в современном стиле. Внутреннее пространство оборудовано с учетом требований к комфорту и функциональности. Здесь предусмотрены кассы и просторный зал ожидания для пассажиров, автоматические камеры хранения и санитарные комнаты, кофейня «Вокзалы России» и игровая зона для детей.

Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для маломобильных пассажиров: детально продумана современная информационно-навигационная система, размещены таблички со шрифтом Брайля и тактильная разметка для слабовидящих посетителей. Отделка внутреннего пространства выполнена с использованием современных экологичных материалов.

Старое здание вокзала площадью 450 кв. м было решено сохранить: оно имеет историческую ценность. Именно сюда в далеком 1974 году прибыл Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ, который начал укладку рельсов западного участка БАМа.